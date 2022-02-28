Jandarmadan 'Yerli ve Milli Radar' ile hız tespiti denetimi - Son Dakika
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Jandarmadan 'Yerli ve Milli Radar' ile hız tespiti denetimi

28.02.2022 16:32
Jandarmadan 'Yerli ve Milli Radar' ile hız tespiti denetimi

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından yerli ve milli olarak üretilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) denetimi yapıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından yerli ve milli olarak üretilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) denetimi yapıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri hız ihlali yapan tüm araçların cinslerini, hangi şeritte hız yaptıklarını, hız yapılan yerin koordinatını, fotoğraf ve video kaydıyla tespit edilebilen ayrıca her türlü hava şartlarında araçta ve seyyar olarak kullanılabilen yerli ve milli olarak üretilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS), kullanılmaya başlandı. Ekipler meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek gece gündüz, her türlü hava şartlarında Yerli ve Milli Radarla Hız Tespit Sistemi kullanılmaya başladı. Yerli ve Milli olarak üretilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) denetimlerine devam edeceğini öğrenildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
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Yerli mobil hız tespit sistemi, Osmaniye'de kullanılmaya başlandı Yerli mobil hız tespit sistemi, Osmaniye'de kullanılmaya başlandı

İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 'Yerli ve Milli Radar' ile hız tespiti denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmadan 'Yerli ve Milli Radar' ile hız tespiti denetimi - Son Dakika
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