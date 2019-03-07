Son Dakika Haberleri: Jandarmadan 'Yeşil Reçete' Operasyonu: 30 Gözaltı

Jandarmadan 'Yeşil Reçete' Operasyonu: 30 Gözaltı

1 saat önce

Jandarma ekiplerinin Kayseri merkezde 7 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen eczacılar ve doktorlar gözaltına alındı.

Jandarmadan 'Yeşil Reçete' Operasyonu: 30 Gözaltı, System.String[]
Jandarma ekiplerinin Kayseri merkezde 7 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen eczacılar ve doktorlar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda aralarında eczacılar ve doktorların bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:58 Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa
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