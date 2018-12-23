Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Yılbaşı Öncesi Fuhuş Operasyonu

Jandarmadan Yılbaşı Öncesi Fuhuş Operasyonu

4 saat önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, Silivri ilçesinde bulunan 2 otel ve 1 kafeye fuhuş operasyonu düzenlendi.

Jandarmadan Yılbaşı Öncesi Fuhuş Operasyonu, System.String[]
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, Silivri ilçesinde bulunan 2 otel ve 1 kafeye fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların çocuk bakıcılığı yapma bahanesiyle Türkiye'ye getirildiği ve zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi elde edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri ilçesinde bulunan 2 otel ve 1 kafede yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 20 yabancı kadın ve işletme sahipleri ile birlikte mesul müdürü gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu kadınların ev işleri ya da çocuk bakıcılığı hizmetlerinde çalıştırılacaklarına inandırılarak Türkiye'ye getirildiği ve zorla fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 3'ünün HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. Söz konusu yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Operasyonda, 20 yabancı uyruklu kadın yakalanırken, çok sayıda tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Otel müdürü aranıyormuş

Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan da arandığı belirlenen otel müdürlerinden A.D. ile birlikte diğer 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Baskın düzenlenen mekanların işletmecileri hakkında idari işlem uygulanarak söz konusu mekanlar kapatıldı.

Operasyon kapsamında yakalanan toplam 4 şüpheli zorla fuhuş yaptırmak ve cinsel istismar suçlarından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:37 Kaynak: İHA

Jandarma, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fuhuş Operasyonunda Gözaltına Alınan Kadınlardan 3'ünde HIV Virüsü Çıktı CHP'nin İstanbul Aday Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Sokaklarında Tek Başına Gezip Metroya Bindi

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:55:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Yılbaşı Öncesi Fuhuş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]