Jandarmadan Yılbaşı Öncesi Güven Huzur Uygulaması
1 saat önce
Bursa'da jandarma ekipleri, yılbaşı öncesinde yaptığı güven ve huzur uygulamasında 8 bin 353 şahsı ve 3 bin 648 aracı sorguladı.
Bursa
'da jandarma ekipleri, yılbaşı öncesinde yaptığı güven ve huzur uygulamasında 8 bin 353 şahsı ve 3 bin 648 aracı sorguladı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 16 kişi yakalandı.
Bursa'da İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, güven ve huzur uygulaması yaptı. Yılbaşı
öncesinde bin 17 personelin katılımı ile 84 yol kontrol ve arama noktasında 13 gar, istasyon, terminal, iskele, 193 park bahçe ve metruk binada, 344 umuma açık yerlerdeki denetimde 8 bin 353 şahıs ile 3 bin 648 araç sorgulandı. Haklarında çeşitli suçlardan aranma kararı bulunan 16 kişi yakalanırken, 85 araca cezai işlem uygulandı, 33 araç trafikten men edildi. Yapılan yol kontrolü ve aramalarda 5 gram uyuşturucu ile 32 ster orman emvali ele geçirildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:21 Kaynak: İHA
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