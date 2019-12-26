Jandarmadan yılbaşı öncesi İstanbul'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan yılbaşı öncesi İstanbul'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan yılbaşı öncesi İstanbul'da sahte içki operasyonu

6 saat önce

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde eğlence yerleri ve büfelere sahte içki satmak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Jandarmadan yılbaşı öncesi İstanbul'da sahte içki operasyonu, System.String[]
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde eğlence yerleri ve büfelere sahte içki satmak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 ton sahte içki, 2 buçuk milyon sahte bandrol ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yeni yıl öncesinde eğlence yerleri ve büfelere sahte içki satma hazırlığındaki kişilere yönelik Fatih, Silivri, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda satışa hazır halde 5 ton bandrolsüz sahte votka, viski ve rakı ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)'na ait 2 buçuk milyon sahte bandrol ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan 5 şüpheli ise çıkarıldıkları  adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON KAMERADA

Jandarma ekiplerince yapılan operasyon ise kameralara yansıdı. Ekiplerin operasyon düzenledikleri adreslere yapılan aramalar sonucunda şüphelileri gözaltına alarak sahte içkilere el koydukları görüldü. Bunun yanı sıra görüntülerde bir büfenin gizli bölmesinde sahte içkiler yer alıyor.Operasyonda ele geçirilen 5 ton sahte içki ve 2 buçuk milyon sahte bandrol Maslak'ta bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda sergilendi. Sergide sahte içki yapımında kullanılan sahte bandroller, şişelemede kullanılan maddeler, alkol yapımında kullanılan ham maddeler yer aldı.


- İstanbul
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:48 Kaynak: DHA
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