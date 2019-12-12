Jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu - Son Dakika

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yılbaşı öncesi yaptığı kaçak alkol operasyonunda 2,5 ton kaçak alkol ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sabaha karşı Amasya merkeze bağlı Yağcıabdal ve Uygur köylerinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı duyumu alınması üzerine belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 2 bin 572 litre kaçak alkol(rakı), 2 adet rakı yapımında kullanılan bakır damıtma düzeneği, 2 adet kurusıkı tabanca, 13 adet kuru sıkı mühimmatı ve 60 kg rakı yapımında kullanılan anason tohumu ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - AMASYA