Jandarmadan yılbaşı öncesi kumar operasyonu - Son Dakika

Bartın'da jandarma tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde yasadı kumar makineleri ele geçirildi.



Bartın'da yaklaşan yılbaşı öncesi denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Kocaköy köyünde Amasra ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Bartın il jandarma komutanlığı JASAT unsurlarının desteği ile istihbarata dayalı yapılan denetim ve kontrollerde bir kıraathanede 'kumar ve sigara makineleri' olarak bilinen Sigaramatik kumar makinesi yakalandı.



Tespit edilen sigaramatik cihazı ve içerisinde bulunan sigara ve makinedeki paraya jandarma ekiplerince el konuldu. İşletme sahibine de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan soruşturma açıldı. - BARTIN