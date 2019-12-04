Son Dakika Haberleri: Jandarmadan yılbaşı öncesi pazar yerine kaçak içki operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan yılbaşı öncesi pazar yerine kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan yılbaşı öncesi pazar yerine kaçak içki operasyonu

6 saat önce

İzmir'in Foça ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından pazar yerinde düzenlenen operasyonda farklı türlerde kaçak içki ele geçirildi.

Jandarmadan yılbaşı öncesi pazar yerine kaçak içki operasyonu, System.String[]

İzmir'in Foça ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından pazar yerinde düzenlenen operasyonda farklı türlerde kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki ile mücadele kapsamında çalışmalarını artırdı. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM ekiplerince yapılan uygulamada, 35 F 2029 plakalı araç ile baharat satışı yapan B.C. isimli şahsın aracının yanında bulunan koliler içerisinde aramalar yapıldı. Aramalarda bulunan çok sayıda kaçak içkiye el konuldu.


Şüpheli hakkında adli işlem başlatan jandarma, şahsa ayrıca 5 bin TL idari para cezası kesti. - İZMİR

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:26 Kaynak: İHA
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