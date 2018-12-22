Jandarmadan Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 1 Tutuklama

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara sahte içki satma hazırlığında bulunan şahıslara operasyon düzenledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara sahte içki satma hazırlığında bulunan şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan bir şüphelinin ürettiği alkolün kokusunu bastırmak için yumuşatıcı kaynattığı ve aile görünümü vermek için evinin kapısına kadın ayakkabısı koyduğu ortaya çıktı.



Bağcılar'daki evini sahte içki imalathanesine çeviren şahıslara yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda İ.A. isimli bir şahıs kıskıvrak yakalandı.



Baskına karşı kameralı önlem



Baskında yapılan aramalarda ise kolilenmiş ve nakle hazır halde binlerce litre sahte rakı, 3 adet dolum tankı, etil alkol, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlemiş gibi taklit edilen sahte etiketler ile 1 adet alkol metre ele geçirildi. Jandarma tarafından kıskıvrak yakalanan İ.A.'nın, yapılabilecek olası baskınlara karşı önlem almak maksadıyla evinin dış kapısına kamera sistemi kurarak içeriden dışarıyı izlediği ortaya çıktı.



Yumuşatıcı kaynatarak kokuyu bastırmış



Evde incelemelerine devam eden jandarma ekipleri, şüphelinin ürettiği alkolün kokusunun diğer evlere ve çevreye yayılmasını engellemek için de tencerede sıvı çamaşır yumuşatıcısı kaynattığını belirledi.



Kadın ayakkabısıyla aile imajı



Yakalanmamak ve dikkat çekmemek için her yolu deneyen İ.A.'nın sahte içkileri ürettiği evin önüne aile oturuyor izlenimi vermek için koyduğu kadın ayakkabıları da dikkat çekti.



Operasyonda yakalanan İ.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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