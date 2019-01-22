Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Yol Uygulaması

Jandarmadan Yol Uygulaması

1 saat önce

Akseki ilçesindeki yol uygulamasında bir miktar uyuşturucu ile çalıntı bal ve zeytinyağı ele geçirildi.

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Akseki ilçesindeki yol uygulamasında bir miktar uyuşturucu ile çalıntı bal ve zeytinyağı ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akseki-Manavgat kara yolunda İ.U.S (24) idaresindeki 06 DS 2920 plakalı otomobil durduruldu.

Araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu ile çalıntı bal ve zeytinyağı ele geçirildi. İ.U.S. ile araçtaki E.K. (23) gözaltına alındı.

Çalıntı malzemeler, sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:29 Kaynak: AA

Manavgat, Akseki, Güncel
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