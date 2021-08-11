Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim - Son Dakika

Uygulamada şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları ve şoför ve yolcuların pandemi kurallarına uyup uymadıkları hususu kontrol edildi.

Pazarcık ilçesi, Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu , Andırın, Göksun , Afşin , Elbistan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otobüs ve yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının meydana gelmesini önlemek ve sürücülerde yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, Sivil Jandarma trafik personelince toplu taşıma yapan araçların denetimi yapıldı.

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