Jandarmadan yolcu trenlerine asayiş uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan yolcu trenlerine asayiş uygulaması - Son Dakika

Jandarmadan yolcu trenlerine asayiş uygulaması

6 saat önce

Balıkesir'de Jandarma ekipleri yolcu trenlerinde huzur ve güven denetimi yaptı.

Jandarmadan yolcu trenlerine asayiş uygulaması, System.String[]

Balıkesir'de Jandarma ekipleri yolcu trenlerinde huzur ve güven denetimi yaptı. Trenlerde yapılan asayiş uygulamasında 595 yolcuya GBT uygulaması yapılırken, 1 aranan şahıs yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağılı 15 ekip, 64 personel ve 2 dedektör köpek eşliğinde emniyet ve asayiş ile kamu güvenliği uygulaması yapıldı. Balıkesir il sınırlarındaki tren hattı ve istasyonlarında Karesi Expresi, Altıeylül Expresi, Onyedieylül Expresi, Ege Expresi, İzmir Mavi Tren, Kütahya Postasında yapılan uygulama neticesinde 595 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çinli turistleri taciz ettiği iddia edilen iki kardeş yakalandı
Çinli turistleri taciz eden şahısları JASAT timi yakaladı Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 20:30:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan yolcu trenlerine asayiş uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]