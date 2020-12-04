Jandarmadan Yüksekovalı kadınlara eğitim - Son Dakika

Jandarmadan Yüksekovalı kadınlara eğitim
04.12.2020 10:36
HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Yüksekovalı kadınlara 'Kadın Destek Uygulaması (KADES)' hakkında eğitim verildi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Yüksekovalı kadınlara 'Kadın Destek Uygulaması (KADES)' hakkında eğitim verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Yüksekova Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden 100 kadına; kadın haklarının korunması, kadınların bilinçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve KADES'in tanıtılması maksadıyla bilgilendirme eğitimi verildi.
Eğitime katılan 100 kadının telefonuna KADES uygulaması da indirildi. - HAKKARİ
Son Dakika Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Karantina şartlarına riayet edilmesi dinen zorunludur Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Son Dakika! Uzman Çavuş Altun'un şehit olduğu saldırı sonrası başlatılan operasyonda toplam 17 terörist öldürüldü Bilal Göregen'in söylediği şarkı, Portekiz Ligi'nde stat hoparlöründen çalındı İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkan doktorları bile şaşırttı: 3 yenidoğan bebek büyüklüğünde ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı