Son Dakika Haberleri: Jandarmadan yürek ısıtan davranış
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Jandarmadan yürek ısıtan davranış

28 dakika önce

Zonguldak'ta öğrenci servisini denetlerken bazı öğrencilerin ayakkabılarının yırtık olduğunu fark eden jandarma ekipleri, miniklere yeni ayakkabı giydirdi.

Jandarmadan yürek ısıtan davranış, System.String[]

Zonguldak'ta öğrenci servisini denetlerken bazı öğrencilerin ayakkabılarının yırtık olduğunu fark eden jandarma ekipleri, miniklere yeni ayakkabı giydirdi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Devrek jandarma trafik timleri Gökçebey ilçesi Namazgah köyü okulunda öğrenci servisi denetlemeleri sırasında yürek burkan bir görüntü ile karşılaştı. Ayağında 5 numara büyük ve yırtık ayakkabı giyen öğrencileri fark eden jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, tespit edilen 6 öğrenciye yeni ayakkabı aldı.


Ekipler miniklerin öğrenim gördüğü okulu ziyaret ederek ayakkabılarını giydirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan minik öğrenciler ayaklarına ayakkabıların giydirilmesinin ardından jandarma ekiplerine teşekkür etti.


Ekiplerin davranışını gören vatandaşlar ise duygu dolu anlar yaşadı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
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