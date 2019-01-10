Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Zehir Tacirlerine Büyük Darbe

Jandarmadan Zehir Tacirlerine Büyük Darbe

9 dakika önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından temin ettiği 30 kilo eroin maddesini İstanbul'da pazarlamak isteyen şahsı düzenlediği başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Jandarmadan Zehir Tacirlerine Büyük Darbe, System.String[]
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından temin ettiği 30 kilo eroin maddesini İstanbul'da pazarlamak isteyen şahsı düzenlediği başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür ederek; "Allah sizden razı olsun, elleriniz dert görmesin"dedi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla yurda sokulan yüklü miktarda uyuşturucu maddeye İstanbul'da müşteri arandığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelinin Ş.B. isimli şahıs olduğu ve Avcılar ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Avcılar bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, şüphelinin uyuşturucu madde yüklü aracını dikkat çekmemek ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için genellikle tenha ara sokaklara park ettiğini belirledi. Aracın etrafında güvenlik çemberi oluşturan ve sokağın giriş çıkışını kontrol altına alan jandarma ekiplerinin araçta yaptığı aramada bagajdaki bir çanta içerisinde ve paketlenmiş halde 30 kilo eroin ele geçirildi.

"Elleriniz dert görmesin"

Bu esnada jandarmanın yapmış olduğu başarılı operasyonu izleyen vatandaşlar, "Allah sizden razı olsun, elleriniz dert görmesin" şeklinde övgü dolu sözler sarf ederek, jandarmaya büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Şüpheli Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturmaya devam ediliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:58 Kaynak: İHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa
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