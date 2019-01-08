Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Zehir Tacirlerine Darbe

Jandarmadan Zehir Tacirlerine Darbe

47 dakika önce

JANDARMA Genel Komutanlığı, bir haftada yapılan 144 operasyonda 140 kilo esrar ve bin 448 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Jandarmadan Zehir Tacirlerine Darbe, System.String[]
JANDARMA Genel Komutanlığı, bir haftada yapılan 144 operasyonda 140 kilo esrar ve bin 448 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada; "31 Aralık- 6 Ocak tarihleri arasında mali, organize suçlar ve kaçakçılık olaylarında yapılan 144 operasyonda, 246 şüpheli yakalanarak 140 kilo esrar maddesi ve 1448 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir" denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:14 Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel
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