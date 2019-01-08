Jandarmadan Zehir Tacirlerine Darbe
47 dakika önce
JANDARMA Genel Komutanlığı, bir haftada yapılan 144 operasyonda 140 kilo esrar ve bin 448 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.
JANDARMA Genel Komutanlığı, bir haftada yapılan 144 operasyonda 140 kilo esrar ve bin 448 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Jandarma
Genel Komutanlığının Twitter
hesabından yapılan açıklamada; "31 Aralık- 6 Ocak tarihleri arasında mali, organize suçlar ve kaçakçılık olaylarında yapılan 144 operasyonda, 246 şüpheli yakalanarak 140 kilo esrar maddesi ve 1448 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir" denildi.
Haber: Fatih
POYRAZ/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:14 Kaynak: DHA
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