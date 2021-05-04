Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok - Son Dakika

Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok

04.05.2021 16:39
Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok, System.String[]

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptıkları 4 ayrı çalışmada 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptıkları 4 ayrı çalışmada 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 27 Nisan - 03 Mayıs 2021 tarihleri arasında; Sincan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden S.G. adlı şahsın evinde uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaşıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde S.G. adlı şahsın ikamet ettiği adreste yapılan arama sonucunda; 20 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.

Y.S. ve H.S. adlı şahsın Ankara Altındağ ilçesinden uyuşturucu madde alarak Güdül ilçesine götüreceği bilgisine ulaşılması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli şahısların yakalanması amacıyla Güdül - Güneyce yol ayrımında yol kontrol ve arama faaliyeti icra etti. Zanlılar yapılan kontrollerde bir aracın içinde yakalandı. Araç içerisinde yapılan arama sonucunda; 2 gram esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, Ankara Altındağ Karacaören Mahallesi'nde araç içerisinde şüpheli hareketler sergileyen şahıslar görüldü. Şahısların içinde bulundukları araç durdurularak şahıs ve araç sorgusu yapıldı. Yapılan araç sorgulamasında aracın hacizli ve yakalamalı olduğu anlaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde G.F. ve M.E. adlı şahısların üst ve araç içerisinde yapılan arama sonucunda; 17 gr esrar, 7 gr metamfetamin, 1 adet ecstasy hap, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin bir başka çalışmasında ise Ankara Altındağ Kavaklı Mahallesi Siteköy sanayi bölgesinde yaya olarak 2 şahsın şüpheli hareketler sergilediği görüldü. Şahıslar bölgeye gelen bir araca binerek beklemeye başladı. Kontrol etmek için jandarma devriyesince aracın yanına gidildiği esnada araç hareket ederek olay yerinden uzaklaştı. Takibe alınan araç 'dur' ihtarlarına uymayarak kaçmaya devam etti. Jandarma ekiplerinin takibi sonucunda araç ve içindeki şahıslar yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç içerisinde bulunan O.G., D.B., U.G., V.Y., B.K. ve Y.E. adlı şahısların üst araması yapıldı, 2 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu hap olduğu değerlendirilen madde, araç içerisinde yapılan aramada ise 26 gram Afgan sakızı, 4 gram metamfetamin, 3 gram bonzai ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin çalışma yaptıkları 4 olayda uyuşturucu maddelere el konularak, toplam 11 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA

Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok - Son Dakika


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