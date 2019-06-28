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Jandarmadan zehir tacirlerine 'İmha' baskını

1 saat önce

Trabzon'da, evin içerisinde kurdukları özel düzeneklerle uyuşturucu madde yetiştirildiği istihbaratını değerlendiren jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadan zehir tacirlerine 'İmha' baskını, System.String[]
Trabzon'da, evin içerisinde kurdukları özel düzeneklerle uyuşturucu madde yetiştirildiği istihbaratını değerlendiren jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde bir evin içerisinde uyuşturucu madde üretildiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren KOM Şube ekipleri, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerle eve öğle saatlerinde baskın düzenledi. Yapılan operasyona jandarmanın narkotik köpeği İmha da katıldı.

Jandarmanın ev ve müştemilatında yaptığı aramalarda uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış, 1 adet led ışıklı özel ısıtma düzeneği ve elektrikli alttan ısıtma sistemi, 12 gram esrar maddesi, 41 kök kenevir bitkisi, 45 adet kenevir bitkisini uygun ortamda yetiştirmek için hazırlanmış tüp ele geçirildi.

Yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler, G.B. (47) ve T.A. (31) jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar, ifadeleri alınmak üzere savcılığa sevk edilerek Trabzon Adliyesi'ne götürüldü. Şahısların işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:02 Kaynak: İHA
Jandarma, Trabzon, 3. Sayfa
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