Jandarmadan zehir tacirlerine nefes kesen operasyon - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan getirilen uyuşturucu maddeyi Edirne üzerinden Türkiye'ye dağıtmak isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan Bulgaristan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılarına yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Bulgaristan uyruklu M.A.D. ve K.D.G. isimli şahısların yasa dışı yollarla yurt dışından Türkiye'ye sokacakları uyuşturucu maddeyi Edirne'den farklı şehirlere dağıtacakları bilgisini aldı. Alınan bilgiler ışığında harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin Bulgaristan'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçirdiklerini tespit etti. Şüphelilerin kullandığı aracı adım adım takip eden jandarma ekipleri, Edirne'de şüphelilerin Türkiye'deki bağlantılarıyla buluşabilmek için ıssız bir noktaya doğru yöneldiklerini belirledi. Uzun süren bekleme sonunda buluşma noktasına gelen giden olmaması ve şüphelilerin buradan ayrılmak üzere hazırlık yapmaları üzerine jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekipleri bir anda karşılarında gören Bulgaristan uyruklu M.A.D. ve K.D.G. kaçmaya çalışsalar da çabaları sonuçsuz kaldı. Jandarma ekipleri, araçta ve olay yerinde yaptıkları aramalarda Türkiye'de dağıtılması planlanan 126 kilogram marihuana isimli uyuşturucu madde, 1 adet el telsizi ve 1 adet uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan otomobil ele geçirirdi. M.A.D. ve K.D.G. isimli şahıslar ise haklarında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Bulgaristan uyruklu 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin itirafları sonucu ortaya çıkarılan işbirlikçilerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL