Jandarmalar anneleri unutmadı - Son Dakika

RİZE'de jandarma ekiplerince şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı, 100 yaşını geçmiş anneler de ziyaret edilerek hediye verildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ekipler ayrıca 100 yaşını geçmiş anneleri de bu anlamlı günde yalnız bırakmadı. Ekipler, Pazar ilçesi Derebaşı köyünden Sarfinaz Kesimal'in (99) doğum günü de, götürdükleri pasta ile kutladı. Vali Yardımcısı Abdullah Şen ve İl Sosyal Hizmet İl Müdürü İdris Altunta ise 101 yaşındaki 3 çocuk ve 10 torun sahibi Fatma Demir'in de, Anneler Günü'nü kutladı. Demir'i evinde ziyaret eden Şen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Rize Valisi Kemal Çeber tarafından gönderilen çiçek ve hediyeleri takdim etti.