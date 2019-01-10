Jandarmalar Çocuklarla Kar Topu Oynadı
13 dakika önce
Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler, Çatağıl köy okulundaki öğrencilerle kar topu oynadı.
Afyonkarahisar
'ın İscehisar İlçe Jandarma
Komutanlığı'nda görev yapan askerler, Çatağıl köy okulundaki öğrencilerle kar topu oynadı.
İscehisar İlçe Jandarma Komutanı Sercan Polat ve beraberindeki askerler Çatağıl köyündeki ilkokulda öğrenim gören öğrencilere sürpriz bir ziyaret yaptı.
Ziyarette, jandarma komutanı ve askerler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, ardından okul bahçesinde onlarla kartopu oynadı.
Çatağıl ilkokulunun idarecileri ve öğrenciler de, Polat ve askerlerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:12 Kaynak: AA
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