Jandarmalar depremzedeler için seferber oldu - Son Dakika
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Jandarmalar depremzedeler için seferber oldu

6 saat önce

Malatya'da deprem bölgesinde İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 bin 100 çadır kurulduElazığ Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 günü meydana gelen 6.

Jandarmalar depremzedeler için seferber oldu, System.String[]

Malatya'da deprem bölgesinde İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 bin 100 çadır kuruldu


Elazığ Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası şirretle etkilenen illerden Malatya'da il Jandarma Komutanlığı ekipleri Malatya'nın Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde görevlendirildi.


Kış şartlarının soğuk şeklinde hissedildiği, vatandaşların karşı karşıya kaldığı sıkıntıların daha da arttığı bu noktada 600'e yakın Jandarma personelinin yaklaşık 2 bin 100 civarında çadır kurulumunu tamamladığı bildirildi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
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