Jandarmalar, gaziye destek için bahçede kazma kürek çalıştı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekibi, bir gazinin zarar verilen sera ve bahçesini kazma ve küreklerle düzelterek eski haline getirdi.

Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan Ercan Yılmaz, çocuğu ve eşiyle günlerce çalışarak demir ve naylondan sera kurdu, bahçe yaptı.

Domates, salatalık, biber, patlıcan, mısır ve fasulye fideleri bulunan bahçe, Yılmaz ile aralarında husumet olduğu iddia edilen kişilerce talan edildi.

Serası ve her gün özenle suladığı sebze fideleri sökülen Yılmaz, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine Akseki Jandarmadan Komutanlığında görevli ekipler, kazma ve küreklerle saatlerce çalışarak gazinin sera ve bahçesini eski haline getirdi.

"Çok mutlu oldum"

Jandarmalara teşekkür eden Yılmaz, 1994'te Edirne Uzunköprü Hudut Taburu'ndaki askerlik görevi sırasında mayın patlaması sonucu yaralanarak gazi olduğunu söyledi.

Vücuduna 350 dikiş atıldığını anlatan Yılmaz, "Sağ gözümü ve sağ ayağımdaki sinirleri kaybettim. Bahçeyi oğlum ve eşimle yaptım. Bir düşman tarafından tarlam talan edildi. İl Jandarma Komutanım sağ olsun yardımcı oldu. Jandarma ekiplerimiz tarlamı kazdı, naylonları çekti. Çok mutlu oldum." diye konuştu.