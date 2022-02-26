Jandarmandan kadın ve çocuklara seminer - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmandan kadın ve çocuklara seminer

26.02.2022 14:16
Jandarmandan kadın ve çocuklara seminer

Elazığ'da jandarma ekipleri, kadınlara KADES ve öğrencilere güvenli internet kullanımı ile siber farkındalık eğitimi verildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri, kadınlara KADES ve öğrencilere güvenli internet kullanımı ile siber farkındalık eğitimi verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının arttırılması yönelik olarak Beyhan beldesinde ve Sugözü Mahallesinde kadınlara yönelik eğitim verdi. Jandarma, ayrıca bazılarının telefonuna KADES'i indirerek nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak gösterdi.

Ayrıca jandarma ekipleri, güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık konularında öğrencilere seminer verdi. Ekiplerin İçme İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlediği eğitim seminerinde, eğitimde güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık hakkında bilgiler verilirken, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili uyarılarda bulunuldu. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan ekipler, gençleri sanal tehlikelerden korumak için bu tür faaliyetlere devam edileceğini belirtti. - ELAZIĞ

Jandarmandan kadın ve çocuklara seminer
Jandarmandan kadın ve çocuklara seminer

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Elazığ, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmandan kadın ve çocuklara seminer - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Antalya'da mahsur kaldılar! Ukrayna 2. ligi futbolcuları: Yürüyerek de olsa ülkemize gitmek istiyoruz!
14:14 Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
13:58 Eskişehir'de mermer atölyeleri çalışacak eleman bulamamaktan yakındı: 6 bin lira veriyoruz gelen yok!
13:45 Zelenski'den peş peşe açıklamalar: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk
13:41 Rusya iddiası: Zelenski Kiev'den ayrıldı, videoları önceden çekti!
13:24 Bir Hasan Mezarcı eksikti! Savaş patlak verince "Mesih olarak buradayım" diye ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 14:23:30. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarmandan kadın ve çocuklara seminer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement