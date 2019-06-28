Son Dakika Haberleri: Jandarmanın 17 ilde yaptığı "rüşvet" operasyonu
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Jandarmanın 17 ilde yaptığı "rüşvet" operasyonu

1 saat önce

Ardahan merkezli 17 ilde, çiftçiyi zarara uğratacak şekilde hileli işlemler yaptığı belirtilen bir şebekeye yönelik "rüşvet" operasyonunda yakalanan ve aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu 47 kişi adliyeye sevk edildi.

Ardahan merkezli 17 ilde, çiftçiyi zarara uğratacak şekilde hileli işlemler yaptığı belirtilen bir şebekeye yönelik "rüşvet" operasyonunda yakalanan ve aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu 47 kişi adliyeye sevk edildi.
Hükümetin çiftçiyi destekleme projesi kapsamında işi alan yüklenici firmanın, devleti ve çiftçiyi zarara uğratacak şekilde hileli işlemler yaptığı şüphesi üzerine Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca daha önce bir şebekeye yönelik yapılan operasyonun üçüncü dalgasında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve örgüt faaliyetleri kapsamında "rüşvet almak/vermek", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yakalanan 47 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından jandarma ekiplerince Ardahan Adliyesine getirildi.
Biri Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde mühendis, biri Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde memur, biri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, 31'i kamu görevlisi veteriner hekim, 13'ü ise hayvan çiftliği işletmesi sahibi olan zanlıların savcılıktaki işlemleri sürüyor.
Ardahan merkezli olarak bu kentin yanı sıra Ankara, Van, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çorum, Burdur, Denizli, Erzurum, Kars, İzmir, Giresun, Muş, Sinop, Şanlıurfa ve Sivas'ta yapılan operasyonun üçüncü dalgasında 47 zanlı gözaltına alınmıştı.
Aynı soruşturma çerçevesinde 15 Ocak 2019 ve 5 Mart 2019 tarihlerinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise gözaltına alınan 57 şüpheliden 31'i tutuklanmıştı.
Jandarmanın 17 ilde yaptığı rüşvet operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:50 Kaynak: AA
Ardahan, Güncel
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