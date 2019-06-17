Son Dakika Haberleri: Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü
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Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü

1 saat önce

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle Fatsa İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Halit Gülten ve beraberindeki heyet, Kaymakam Mehmet Yapıcı'yı makamında ziyaret etti.

Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü, System.String[]
Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle Fatsa İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Halit Gülten ve beraberindeki heyet, Kaymakam Mehmet Yapıcı'yı makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının kurulduğu günden bu yana ülkemizin her noktasında gece gündüz demeden halkın hizmetinde olduğunu dile getiren Kaymakam Mehmet Yapıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm jandarma personeline sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.

Günün anısına Fatsa İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Halit Gülten, Kaymakam Yapıcı'ya çiçek takdim etti. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:53 Kaynak: İHA
Fatsa, Mehmet Yapıcı, Jandarma
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