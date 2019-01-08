Jandarmanın 2018'deki Uyuşturucu Operasyonları
1 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığınca 2018'de düzenlenen operasyonlarda 43 ton uyuşturucu madde ve 1 milyon 644 bin 454 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.
Jandarma
Genel Komutanlığınca 2018'de düzenlenen operasyonlarda 43 ton uyuşturucu madde ve 1 milyon 644 bin 454 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.
Jandarma Genel Komutanlığın Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, 2018 yılı içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili bilgi verildi.
Buna göre, operasyonlarda 6 milyon 669 bin 44 kök kenevir, 6 milyon 20 bin 663 kök haşhaş, 43 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 644 bin 454 uyuşturucu hap ile bin 669 litre asetik anhidrit ele geçirildi, aynı dönemde narkotik suçlara karışan 7 bin 329 kişi de gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:17 Kaynak: AA
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