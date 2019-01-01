Jandarmanın "2019" Klibi Büyük İlgi Gördü

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan 2019 klibi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan 2019 klibi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.



Jandarma Genel Komutanlığı, zorlu kış şartları altında operasyon sırasında kask kamerasından çekilen görüntülerden hazırladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Milletimizin huzurunu bozan, devletimizin bekasına göz diken teröristler, tek tek inlerinde bulunup etkisiz hale getirilene kadar soğuk bizi üşütmeyecek, gece bizi uyutmayacak, zorluklar bizi yıldırmayacak" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şahan Gökbakar, Yapımcıları Tiye Alan Video Paylaştı

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Kart Aidatını Geri Almak İsterken Dolandırılmayın

Murat Boz ile Aslı Enver Çiftinden Barışma Sonrası İlk Fotoğraf Geldi

Ünlü Sunucu, İç Çamaşırlı Fotoğrafıyla Kendine Hayran Bıraktı