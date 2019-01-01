Jandarmanın "2019" Klibi Büyük İlgi Gördü
1 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan 2019 klibi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan 2019 klibi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Jandarma Genel Komutanlığı, zorlu kış şartları altında operasyon sırasında kask kamerasından çekilen görüntülerden hazırladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Milletimizin huzurunu bozan, devletimizin bekasına göz diken teröristler, tek tek inlerinde bulunup etkisiz hale getirilene kadar soğuk bizi üşütmeyecek, gece bizi uyutmayacak, zorluklar bizi yıldırmayacak" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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