Jandarmanın 2020'nin suçla mücadele bilançosu yayınlandı - Son Dakika

Jandarmanın 2020'nin suçla mücadele bilançosu yayınlandı

07.01.2021 11:57
Jandarmanın 2020'nin suçla mücadele bilançosu yayınlandı, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığınca 2020'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 67 ton 251 kilo esrar ve 2 ton 398 kilo eroin ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığınca 2020'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 67 ton 251 kilo esrar ve 2 ton 398 kilo eroin ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, geçen yıl Türkiye genelinde yapılan operasyonlar, asayiş ve trafik uygulamalarına ilişkin verileri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bu verilere göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 17 bin 806 olaya müdahale edildi ve 24 bin 762 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 2 bin 171'i tutuklandı. Operasyonlarda, 67 ton 251 kilo esrar, 1 ton 596 kilo skunk, 2 ton 398 kilo eroin, 97,5 kilo kokain, 798 kilo metamfetamin, 285 bin 412 adet captagon, 812 bin 357 adet ekstazi ve 113 milyon 753 bin 543 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlar

Jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği 12 bin 223 operasyonda ise 21 bin 857 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 1164'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda jandarma, 1 milyon 107 bin 822 litre akaryakıt, 4 milyon 550 bin 12 paket sigara, 665 bin 738 litre alkollü içki, 2 bin 154 tabanca, 195 uzun namlulu silah, 3 bin 675 av tüfeği ile 178 bin 432 fişeği yakaladı.

Yol kontrol ve arama faaliyetleri

Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen yol kontrol ve arama faaliyetleri sonucunda, 46 milyon 372 bin 662 araç ile 79 milyon 376 bin 324 kişi sorgulandı. Bu faaliyetlerde, 206 bin 536 şüpheli ile 7 bin 691 araç yakalandı, 535 kayıp çocuk ve 1822 kayıp yetişkin bulundu. Aramalarda, 1753 silah, 33 bin 263 mühimmat, 1 ton 589 kilo 17 gram uyuşturucu madde, 165 bin 164 adet uyuşturucu hap ile 279 bin 162 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Trafik eğitim ve denetimi

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli trafik timleri tarafından 2020'de, 25 milyon 283 bin 626 denetim yapıldı, 2 milyon 239 bin 313 sürücü, yaya ve öğrenciye eğitim verildi. Bu eğitim ve denetimler neticesinde, ölümlü kaza sayısında yüzde 4,7, yaralanmalı trafik kaza sayısında yüzde 9,8, ölü sayısında yüzde 6,5 ve yaralı sayısında yüzde 17,3 azalma sağlandı.

Jandarma ekiplerinin terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarında 773 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma, Kenevir, Eroin, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarmanın 2020'nin suçla mücadele bilançosu yayınlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Washington Post yazarı: Trump 200 yıllık yasayı devreye sokup seçimleri tekrarlatmanın derdinde Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 31 paket esrar bulundu Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste, Çorlu'da ayakkabı üretecek
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor         
12:00
Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı         
11:39
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu         
10:55
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi         
10:43
Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum         
10:09
CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
Megakentin haritası yeşile döndü! Ancak rehavete kapılırsak yeni tehlike daha büyük olacak Megakentin haritası yeşile döndü! Ancak rehavete kapılırsak yeni tehlike daha büyük olacak         
09:48
Faaliyeti durdurulan düğün salonu tekstil fabrikasına dönüştürüldü, 120 kişi iş sahibi oldu Faaliyeti durdurulan düğün salonu tekstil fabrikasına dönüştürüldü, 120 kişi iş sahibi oldu         
09:45
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi         
07:19
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 12:24:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmanın 2020'nin suçla mücadele bilançosu yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei