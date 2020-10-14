Jandarmanın 3 ilde gerçekleştirdiği sahte içki operasyonu kamerada - Son Dakika

Jandarmanın 3 ilde gerçekleştirdiği sahte içki operasyonu kamerada

14.10.2020 09:23
Jandarmanın 3 ilde gerçekleştirdiği sahte içki operasyonu kamerada, System.String[]

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki imal edip piyasaya süren H.K. liderliğindeki Organize Suç Örgütüne ve İstanbul, Adana, Bursa'da 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki imal edip piyasaya süren H.K. liderliğindeki Organize Suç Örgütüne ve İstanbul, Adana, Bursa'da 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operayonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine sevk edilirken 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri son dönemde sahte içki nedeniyle ölümlerin artması üzerine Kasım 2019 ayında oluşturulan özel ekip ile çalışma başlattı. Özel ekip tarafından yapılan istihbarı çalışmalarla H.K. liderliğindeki bir grup tarafından merdiven altı üretim diye tabir edilen sahte alkollerin piyasaya sürüldüğünü belirledi.

HEDEFLER TEK TEK BELİRLENDİ

Araştırmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda yakalanan örgüt mensuplarının itirafları doğrultusunda H.K. liderliğindeki örgütün başta İstanbul olmak üzere Adana ve Bursa illerinde de faaliyet gösterdiğini belirleyerek örgütün bütün bağlantılarını ortaya çıkardı.

BÜTÜN BAĞLANTILAR ORTAYA ÇIKARILINCA ŞEBEKEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Jandarma ekiplerince, organize suç örgütünün insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte alkol ve içki sürerek haksız kazanç elde etmesini engellemek ve örgüt mensupları ile suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla; Adana'da 1, Bursa'da 1 ve İstanbul'da 23 adres olmak üzere toplam 25 farklı adreste eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

Evleri, işyerlerini ve araçları didik didik arayan jandarma ekiplerince; 1 damıtma kazanı, 2 damıtılmış alkolün soğutmasında kullanılan havalandırma ve soğutma sistemi, 2 bin 600 litre damıtılmış alkol, 900 litre damıtma aşamasında olmak üzere toplam 3 bin 500 litre sahte alkol, 1 7,65 mm tabanca ile bu tabancaya ait çok sayıda mermi, 29 bin TL., 3 bin 350 dolar, 630 euro ile şebeke üyelerinin kullandığı 32 adet cep telefonu ele geçirilirken, 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dönem içerisinde yapılan operasyonlar ile ise toplam 33 şüphelinin adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilmesi sağlandı.

JANDARMA UYARIYOR

Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.

Öte yandan özel ekip tarafından deşifre edilen organize suç örgütüne daha önce de İstanbul'da 10 ayda 18 ayrı operasyon gerçekleştirildiği, 18 bin 94 litre sahte alkol, 33,5 litre esans, çeşitli markalara ait 112 bin 986 adet içki etiketi, 15 bin 650 adet boş içki şişesi, 569 bin adet kapak, 3 milyon 501 bin 900 adet TAPDK bandrolü, 3 adet alkolmetre ile alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildiği öğrenildi. Bu operasyonlar sonucunda da 16 şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildiği bildirildi.


Jandarmanın 3 ilde gerçekleştirdiği sahte içki operasyonu kamerada
Jandarmanın 3 ilde gerçekleştirdiği sahte içki operasyonu kamerada
Jandarmanın 3 ilde gerçekleştirdiği sahte içki operasyonu kamerada

Organize, İstanbul, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarmanın 3 ilde gerçekleştirdiği sahte içki operasyonu kamerada - Son Dakika

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