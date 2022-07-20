Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca 8-15 Temmuz arasında PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütü üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 12 ilde 25 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jandarmanın 8-15 Temmuz arasındaki terör operasyonlarında 56 kişi yakalandı - Son Dakika

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