Jandarmanın arama kurtarma köpeği "Bulut" madalyasını alarak emekli oldu - Son Dakika
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Jandarmanın arama kurtarma köpeği "Bulut" madalyasını alarak emekli oldu

15.06.2022 18:31

Jandarma bünyesinde 9 yıl boyunca görev yapan ve 18 kayıp kişinin bulunmasına yardımcı olan arama kurtarma köpeği "Bulut" madalya alarak emekliye ayrıldı.

Jandarma bünyesinde 9 yıl boyunca görev yapan ve 18 kayıp kişinin bulunmasına yardımcı olan arama kurtarma köpeği "Bulut" madalya alarak emekliye ayrıldı.

Henüz 7 aylık yavruyken Jandarma Genel Komutanlığınca arama kurtarma köpeği olarak eğitilen golden cinsi "Bulut", özellikle kayıp vatandaşların aranması çalışmalarına ve Ergan

Dağı Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile çeşitli görevlere katıldı.

Köpeğe bakan Jandarma Uzman Çavuş Latif Gülat ile Bolu'daki görev yerinin ardından 2020'de kente gelen "Bulut", il genelindeki kayıp şahıs operasyonlarının neredeyse tamamına katılarak 18 kayıp kişinin bulunmasında jandarma ekiplerine destek oldu.

Kentte Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere de katılan "Bulut", son kez diğer eğitimli köpeklerle gösteri yaptı.

Gösterilerde köpeklerin spor parkurlarındaki çemberden atlaması ile bomba arama köpeği "Tatlı", mayın arama köpekleri "Dize", "Fiske" ve "Ezen"in gösterileri beğeni topladı.

Gösterilerin ardından "Bulut"un madalyası ve hediyesi patlayıcı madde imha uzmanları tarafından kullanılan bomba imha robotu tarafından tören alanına getirildi. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Refik Yılmaz, arama kurtarma köpeği "Bulut"a madalyasını takarak hediyesini verdi.

Tören sonrası çocukların alkışlarıyla kesilen yaş pasta, "Bulut"a ikram edildi.

10 yaşına girdiği için emekli edilen "Bulut", yaşamının geri kalan kısmını görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığında sürdürecek.

Jandarmanın arama kurtarma köpeği Bulut madalyasını alarak emekli oldu
Jandarmanın arama kurtarma köpeği Bulut madalyasını alarak emekli oldu
Jandarmanın arama kurtarma köpeği Bulut madalyasını alarak emekli oldu
Jandarmanın arama kurtarma köpeği Bulut madalyasını alarak emekli oldu

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarmanın arama kurtarma köpeği 'Bulut' madalyasını alarak emekli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmanın arama kurtarma köpeği "Bulut" madalyasını alarak emekli oldu - Son Dakika
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