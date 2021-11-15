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Jandarmanın arama yaptığı evde 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Jandarmanın arama yaptığı evde 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

15.11.2021 16:01
Jandarmanın arama yaptığı evde 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir ikamette yapılan aramalarda 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir ikamette yapılan aramalarda 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yaptığı çalışmalarda, İ.A. isimli şahsın evinde yapılan aramalar sonucu 3 bin adet captagon uyuşturucu hap ve 10 gram Afgan macunu ele geçirildi.

Materyallere ekipler tarafından el konulurken, İ.A. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Jandarmanın arama yaptığı evde 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın arama yaptığı evde 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmanın arama yaptığı evde 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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