Jandarmanın Asayiş Uygulamasında 2 Bin 130 Kişi Sorgulandı

Malatya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 bin 130 kişi sorgulandı.

Malatya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 bin 130 kişi sorgulandı.



Malatya İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması adına jandarma ekiplerince şok yol kontrol ve araması uygulaması gerçekleştirildi. Umuma açık yerlerin de kontrol edildiği uygulamaya Asayiş, Kaçakçılık, İstihbarat, Trafik, Olay Yeri İnceleme, TEM ve Patlayıcı Madde İmha Timleri katıldı. Uygulamada, 2 bin 130 şahıs ile bin 179 araç sorgulanırken 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi. 106 umuma açık yerin kontrol edildiği denetimlerde yapılan arama, sorgulama ve kontroller sonucunda ise 4 araç trafikten men edildi, 22 araca ise 17 bin 116 TL cezai kesildi. - MALATYA

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