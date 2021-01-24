Son dakika haber | Jandarmanın Avcılar ve Büyükçekmece'deki uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika

Son dakika haber | Jandarmanın Avcılar ve Büyükçekmece'deki uyuşturucu operasyonu kamerada

24.01.2021 08:41

Son dakika haberler: İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Avcılar ve Büyükçekmece'deki düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 103 kilogram uyuşturucu madde ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Avcılar ve Büyükçekmece'deki düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 103 kilogram uyuşturucu madde ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Aranması olan suç örgütün lideri S.Ö.'nün yurt dışından örgütü yönettiği belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin dağıtımının yapılması için kuryelik yapan A.M.A. isimli kadın ile irtibatlı olduğu M.T. yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; S.Ö.'nün yasadışı yollarla Çin'den temin ettiği uyuşturucu maddeyi hava ve deniz yolu ile ülkeye soktuğu, örgüt üyeleri M.T., Ü.B. ve kurye olarak kullanılan A.M.A. isimli kadın aracılığıyla da İstanbul ili genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğunu öğrendi.

Örgüt lideri olduğu öğrenilen S.Ö. öncelikle Avcılar ve Büyükçekmece'de depo kiraladı. Ardından Ataşehir'de ikamet eden ve uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapabilecek A.M.A. ile irtibat kurdu. Jandarma, uyuşturucu maddelerin yakalanmasının önüne geçmek amacıyla, örgüt mensuplarını birbiri ile irtibatı olmayan birbirinden çok uzak mesafedeki bölgelerden seçen S.Ö.'nün kurye olarak kullanacağı A.M.A'yı yakın takibe aldı. A.M.A. Büyükçekmece'de irtibatlı bulunduğu M.T. isimli şüpheliden Bonzai isimli uyuşturucu maddeleri teslim aldığının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

BUZDOLABINDA, TÜRK LİRASI VE DOLAR ZULASI

Jandarma ekipleri, A.M.A.'nın evinde yaptığı aramada, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş hassas teraziler ve suç örgütünün faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. A.M.A.'nın uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen paraları, buzdolabının içerisinde sakladığı görüldü. Tüm bu aramalar neticesinde yüklü miktarda Türk Lirası ve dolar ele geçirildi.

Örgütün kullandığı araçta yapılan aramalarda da çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın bagaj kısmındaki torbalarda bulunan, 100 kilogram bonzai, 2 kilogram mariuhana, 1 kilogram metamfetamin ekipler tarafından el konuldu.A.M.A ve M.T gözaltındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Son dakika haber | Jandarmanın Avcılar ve Büyükçekmece'deki uyuşturucu operasyonu kamerada
Son dakika haber | Jandarmanın Avcılar ve Büyükçekmece'deki uyuşturucu operasyonu kamerada
Son dakika haber | Jandarmanın Avcılar ve Büyükçekmece'deki uyuşturucu operasyonu kamerada

Büyükçekmece, Uyuşturucu, Jandarma, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Jandarmanın Avcılar ve Büyükçekmece'deki uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanı dehşet dolu anları anlattı Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdi         
08:53
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti         
08:26
Kısıtlamada kaza yaptılar, araçları çekilince onlarca asılsız ihbarda bulundular Kısıtlamada kaza yaptılar, araçları çekilince onlarca asılsız ihbarda bulundular         
01:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi         
00:37
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu         
22:04
'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti 'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti         
19:47
13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü         
17:08
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti         
12:20
Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
11:47
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 09:06:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Jandarmanın Avcılar ve Büyükçekmece'deki uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei