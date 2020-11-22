Jandarmanın baskın yaptığı çiftlik evinde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Jandarmanın baskın yaptığı çiftlik evinde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
22.11.2020 12:16
ESKİŞEHİR'de jandarma tarafından baskın yapılan çiftlik evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de jandarma tarafından baskın yapılan çiftlik evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrihisar ilçesine bağlı Aşağıkepen Mahallesi'ndeki çiftlik evinde tabanca ve uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Baskın yapılan çiftlik evinde 10 gram esrar ile ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 11 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 av tüfeği şarjörü ve 20 av fişeği ele geçirildi. Ev sahibi M.K. ile C.H.K. ve İ.H.Ç., gözaltına alındı.Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
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