Üye Girişi
Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü - Son Dakika

Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü

17.06.2021 16:32
Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü, System.String[]

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin 1 aylık çalışmaları sonucunda 12 ayrı faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, olaylarla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin 1 aylık çalışmaları sonucunda 12 ayrı faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, olaylarla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 9 Mayıs 2021 tarihinden itibaren meydana gelen hırsızlık olayları incelendi. Bir aylık çalışmaların sonucunda; 'Bağ, Bahçe ve Tarladan Hırsızlık' ile 'Motosiklet Hırsızlığı' yaşanan toplam 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen Y.A., O.A. ve E.F. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalar neticesinde 12 ayrı hırsızlık olayında çalındığı tespit edilen 7 adet motosiklet, 2 adet çapa makinası, 1 adet jeneratör, 2 adet kaynak makinası, 1 adet spiral makinası ve 58 adet elektrikli muhtelif tarım ve inşaat aleti ele geçirildi. Yapılan aramalar neticesinde ele geçirilen tüm hırsızlık malzemeleri Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile teşhisleri yaptırılarak sahiplerine teslim edildi.

Toplamda 12 ayrı hırsızlık olayının failleri olarak gözaltına alınan Y.A., O.A. ve E.F. isimli şüpheliler Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Eskişehir L Tipi kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü
Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü
Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü
Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü

Motosiklet, Eskişehir, Hırsızlık, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada 16:43 Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var 16:34 Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok 16:28 HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz 16:24 ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 16:12 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu 16:04 İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor 15:47 Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor 2 çocuk annesi kadını kıskançlık nedeniyle öldüren şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı 15:18 2 çocuk annesi kadını kıskançlık nedeniyle öldüren şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

Son Dakika Haberleri
16:46 HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu
16:35 Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi! Putin yerine az kalsın Trump diyordu
16:33 Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var
16:31 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu
16:28 HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
16:26 Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı
16:23 ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz
16:21 Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu
16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu
15:52 Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti
HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu         
16:46
Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi! Putin yerine az kalsın Trump diyordu Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi! Putin yerine az kalsın Trump diyordu         
16:36
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı         
16:26
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu         
16:07
İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi         
15:56
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Seda Sayan geri adım attı! Önce Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi         
14:46
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil         
13:33
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda "Başını taşa çarpmış" denildi         
13:32
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 16:54:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement