Jandarmanın bitkin halde bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı - Son Dakika

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Jandarmanın bitkin halde bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı
6 saat önce
Muş'ta İl Jandarma Komutanlığında görevli askerlerin bitkin halde bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı.
Muş'ta İl Jandarma Komutanlığında görevli askerlerin bitkin halde bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyü yakınlarında görev yapan jandarma ekipleri, devriye sırasında bitkin haldeki kızıl şahini buldu.
Bir süre koruma altında tutulan kızıl şahin, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:16 Kaynak: AA
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