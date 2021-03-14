Son dakika haberleri! ELAZIĞ Jandarmanın bulduğu kanadı kırık şahine tedavi - Son Dakika

Son dakika haberleri! ELAZIĞ Jandarmanın bulduğu kanadı kırık şahine tedavi
14.03.2021 13:11
Son dakika haberleri: Jandarmanın bulduğu kanadı kırık şahine tedaviELAZIĞ'da jandarma ekipleri, yol kenarında kanadı kırık halde buldukları şahini tedavisi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne teslim etti.
Jandarmanın bulduğu kanadı kırık şahine tedavi
ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, yol kenarında kanadı kırık halde buldukları şahini tedavisi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne teslim etti.
Akçakiraz beldesinde jandarma ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında yol kenarında bitkin halde olan bir şahini buldu. Ekipler, yaptıkları incelemede şahinin kanadının kırık olduğunu belirledi. Kanadı kırık şahini alan ekipler, tedavisi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne teslim etti.
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