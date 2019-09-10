Son Dakika Haberleri: Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi edildi
Son Dakika Güncel Haber

Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi edildi

48 dakika önce

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde jandarmanın yaralı halde bulduğu leylek tedavi edildikten sonra doğal ortamına salındı.

Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi edildi, System.String[]

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde jandarmanın yaralı halde bulduğu leylek tedavi edildikten sonra doğal ortamına salındı.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Taşkesti- Akyazı yolu üzerinde, yol kenarında bir leyleğin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Jandarma ekibi, leyleğin yanında gittiğinde yaralı olduğunu gördü. Yaralı leylek veterinere götürüldü. Veterinerde tedavisi yapılan leylek, daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Leylek, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Jandarma, Taşkesti, Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında 50 muvazzaf jandarma...
Teslim olan pkk'lı: çocuklar çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırılıyor Diyarbakır'daki oturma eyleminde HDP'liler ve anneler arasında gerginlik çıktı Bülent Arınç'ın, "Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur" sözlerine Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan tepki geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 19:08:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]