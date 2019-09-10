Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi edildi
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BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde jandarmanın yaralı halde bulduğu leylek tedavi edildikten sonra doğal ortamına salındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:20 Kaynak: DHA
BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde jandarmanın yaralı halde bulduğu leylek tedavi edildikten sonra doğal ortamına salındı.
Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Taşkesti- Akyazı yolu üzerinde, yol kenarında bir leyleğin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Jandarma ekibi, leyleğin yanında gittiğinde yaralı olduğunu gördü. Yaralı leylek veterinere götürüldü. Veterinerde tedavisi yapılan leylek, daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Leylek, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
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