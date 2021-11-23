Jandarmanın bulduğu yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri arazide kanadı kırık yaralı halde bulduğu puhu kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İdil ilçesine bağlı Dirsekli köyünde Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevi yaparken, arazide kanadı kırık olduğu için uçamayan puhu kuşunu koruma altına aldı. Puhu kuşu, jandarma ekibi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nde bakıma alınan yaralı puhu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.