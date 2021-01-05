Jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı - Son Dakika

Jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı

Karaman'da jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı olarak bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.

Karaman'da jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı olarak bulunan kızıl şahin koruma altına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde yol kenarında yaralı halde kızıl şahin buldu. Ekipler daha sonra kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Şahinin, gerekli tedavi ve kontrolleri yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Son Dakika

Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var

Meteoroloji'nin 'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,5 liradan işlem görüyor

Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık

Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı

Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı

Satın almak için geldiği arabayı test sürüşü sırasında çaldı

2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları