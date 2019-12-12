Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi edildi - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Köylerde devriye gezen Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı şahini fark etti.



Yaralı şahini koruma altına alarak ilçeye getiren jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşu, tedavi edilmesi için Bilecik Belediyesi Hayvan Barınağı veteriner kliniğine götürdü.