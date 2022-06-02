Jandarmanın bulduğu yavru kızıl şahin besleniyor - Son Dakika
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Jandarmanın bulduğu yavru kızıl şahin besleniyor

02.06.2022 18:27
Jandarmanın bulduğu yavru kızıl şahin besleniyor

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin devriye görevi esnasında buldukları yavru kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından rehabilite ediliyor.

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin devriye görevi esnasında buldukları yavru kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından rehabilite ediliyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yavru kızıl şahini fark etti. Uçamayan, beslenme ve bakıma ihtiyacı olan şahin yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahta Şube Şefliği görevlilerine teslim edildi.

Kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı. Gerekli rehabilitasyon ve beslenmesi yapılan kızıl şahin uçacak duruma geldiğinde doğaya salınacak. - ADIYAMAN

Jandarmanın bulduğu yavru kızıl şahin besleniyor
Jandarmanın bulduğu yavru kızıl şahin besleniyor
Jandarmanın bulduğu yavru kızıl şahin besleniyor

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın bulduğu yavru kızıl şahin besleniyor - Son Dakika


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