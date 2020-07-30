Jandarmanın, Bursa'daki huzur uygulamasında aranan 26 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişi yakalandı.

İl Komutanlığı ekiplerince dün 09.00-22.00 saatleri arasındaki uygulamada, 32 ikamet, 423 umuma açık yer, 62 metruk bina kontrol edildi ve 63 noktada yol kontrolü yapıldı.

Uygulama sonucunda sorgulanan 8 bin 521 kişiden çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı, 5 kişiye 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı, 3 bin 770 araç denetlendi, 57 araca 44 bin 147 lira idari para cezası uygulandı, 18 araç trafikten men edildi ve 2 bin 121 kök kenevir ele geçirildi.