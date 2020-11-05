Jandarmanın 'Çelik Kafes' operasyonuna 43 tutuklama - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen helikopter destekli 'Çelik Kafes' operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken hamile kadın şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun sevk ve idare ettiği operasyona 400 jandarma personeli katıldı.

Manavgat'ta uyuşturucu konusunda elde edilen istihbaratlar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde dün sabah saatlerinde, havadan jandarma helikopterinin de desteğiyle eş zamanlı olarak uyuşturucu arama köpeklerinin de katıldığı Çelik Kafes operasyonu düzenlendi. Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun sevk ve idare ettiği Operasyonda 400 jandarma personeli ve komando timleri görev aldı.

50 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskınlar sonucunda aralarında kadınların da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler, çok sayıda hassas terazi ele geçirildi. Hastaneden sağlık raporu alınan şüpheliler işlemleri için İlçe jandarma Komutanlığına götürüldü.

BAZANIN İÇİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Şüphelilerden bazıları, jandarmaya yakalanmamak için çeşitli yerlere saklandı. Görevlilerin geldiğini görüp, yatağın bazasında oluşturduğu alana saklanan şüpheli, jandarma görevlileri tarafından yapılan aramada kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerden 44 'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan şüpheliler, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimi tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden hamile olan bir kadın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 43 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Arif Kaplan/İHA)