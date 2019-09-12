Jandarmanın "Cimri"si emekli oldu
1 saat önce
Jandarma ekipleriyle birlikte 10 yıldır görevlere katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:07 Kaynak: İHA
Jandarma ekipleriyle birlikte 10 yıldır görevlere katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekli oldu.
Jandarma Genel Komutanlığı, emekli olan narkotik dedektör köpeği Cimri için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 10 yıllık görev süresince 453 operasyona katılan "Cimri"nin 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladığı belirtildi. "Cimri" emekliliğin ilk gününü mangalda sosis yaparak kutladı. - ANKARA
Şehrin gürültüsünden kaçan emekli öğretmen, kaz çiftliği kurdu Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı Öldürülüp tandırda yakılan adamın dini nikahlı eşine 16 yıl hapis cezası verildi Demirtaş'tan HDP binası önünde eylem yapan annelere mesaj: Evlatlarına kavuşma isteği haklı ve meşrudur