Son Dakika Haberleri: Jandarmanın "Cimri"si emekli oldu
Son Dakika Genel Haber

Jandarmanın "Cimri"si emekli oldu

24 dakika önce

Jandarmanın "Cimri"si emekli oldu -10 yıl boyunca narkotik ekipleriyle görevlere katılan "cimri" emekli olduANKARA - Jandarma ekipleriyle birlikte 10 yıldır görevlere katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekli oldu.

Jandarmanın "Cimri"si emekli oldu

-10 yıl boyunca narkotik ekipleriyle görevlere katılan "cimri" emekli oldu

ANKARA - Jandarma ekipleriyle birlikte 10 yıldır görevlere katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekli oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cimri"nin 10 yıldır Jandarma'da görev yaptığı belirtildi.

10 yıllık görev süresince 453 operasyona katılan "Cimri", 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladı.

"Cimri" emekliliğin ilk gününü mangalda sosis yaparak kutladı.

Jandarmanın Cimri si emekli oldu

Narkotik, Jandarma, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehrin gürültüsünden kaçan emekli öğretmen, kaz çiftliği kurdu
Eşlerine not bırakıp kaçan kadınlar, PUBG'de tanıştıkları kişinin annesinin evinde bulundu Hanife Gürdal, "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı Cami kapısında 100 lira bulan imam, kamera görüntülerini izleyince mest oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 22:48:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmanın "Cimri"si emekli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]