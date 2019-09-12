Jandarmanın "Cimri"si emekli oldu
-10 yıl boyunca narkotik ekipleriyle görevlere katılan "cimri" emekli oldu
ANKARA - Jandarma ekipleriyle birlikte 10 yıldır görevlere katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekli oldu.
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cimri"nin 10 yıldır Jandarma'da görev yaptığı belirtildi.
10 yıllık görev süresince 453 operasyona katılan "Cimri", 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladı.
"Cimri" emekliliğin ilk gününü mangalda sosis yaparak kutladı.