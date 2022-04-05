Jandarmanın çocuklara yönelik eğitiminde ilk etap tamamlandı - Son Dakika
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Jandarmanın çocuklara yönelik eğitiminde ilk etap tamamlandı

05.04.2022 16:00
Jandarmanın çocuklara yönelik eğitiminde ilk etap tamamlandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilköğretim öğrencilerine yönelik 1 Nisan ile 5 Nisan arasında düzenlenen 'Trafik Dedektifleri Projesi' eğitimlerinin ilk etabı tamamlandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilköğretim öğrencilerine yönelik 1 Nisan ile 5 Nisan arasında düzenlenen 'Trafik Dedektifleri Projesi' eğitimlerinin ilk etabı tamamlandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda verilen eğitimlere Ahmet Hamdi Bayraktar İlköğretim Okulu'nda okuyan 85 öğrenci geldi. Farklı günlerde gelen öğrenciler jandarma maskotu ile karşılandıktan sonra toplantı salonunda 'Trafik güvenliği, Emniyet kemeri kullanımı, Taşıt yolunda güvenli geçiş noktaları' konularıyla ilgili trafik eğitimi verildi. Trafik eğitimine katılan öğrencilere 'Trafik Dedektifi' unvanı verildi.

Eğitimlerin devamında çocuklara, trafik araçlarında ve trafik denetimlerinde kullanılan siren ve telsizler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca çocuklar, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na ait zırhlı aracını ve komando birliklerini, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimine ait aracı yakından görme fırsatı buldu.

İl Jandarma Komutanlığı kışlasında çocuklara jandarma köpekleri tarafından gösteri düzenlendi. Eğitimli jandarma köpekleri tarafından yapılan 'İz takip' ile 'Arama ve bulma" gösterileri çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Son olarak çocuk trafik eğitim parkurunda akülü araba kullanan ilköğretim öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı. Eğitimin sonunda çocuklara Jandarma Trafik Boyama Kitabı ve Trafik Dedektiflik Kartı hediye edildi. - ESKİŞEHİR

Jandarmanın çocuklara yönelik eğitiminde ilk etap tamamlandı
Jandarmanın çocuklara yönelik eğitiminde ilk etap tamamlandı
Jandarmanın çocuklara yönelik eğitiminde ilk etap tamamlandı
Jandarmanın çocuklara yönelik eğitiminde ilk etap tamamlandı
Jandarmanın çocuklara yönelik eğitiminde ilk etap tamamlandı

YORUMLAR
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İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın çocuklara yönelik eğitiminde ilk etap tamamlandı - Son Dakika


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