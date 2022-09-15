JANDARMANIN ÇÖPLÜKTE BULDUĞU 10 YAVRU KÖPEK BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

TOKAT'ta, koli içerisinde çöplüğe bırakılan 10 yavru köpek jandarma ekiplerince bulunarak, hayvan barınağına teslim edildi.
Reşadiye- Niksar D-100 karayolu üzerinde devriye atan Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi çöplükte koli içerisinde 10 yavru köpek buldu. Koli içerisinden çıkarılan yavru köpekler, jandarma ekipleri tarafından beslendi. Sağlık taramalarının ardından yavru köpekler Tokat Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi. (DHA)
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